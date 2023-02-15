وضع حد لجماعة قامت بحجز وتهديد شخص بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري التاسع عين النعجة بأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم في قضية احتجاز مع التهديد باستعمال أسلحة بيضاء، مع حجز 981 قرص من المؤثرات العقلية، حسب ما أورده، اليوم الأربعاء، بيان لمصالح الأمن الوطني.

وجاء في البيان: "عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري التاسع عين النعجة بأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، قضية تكوين جمعية أشرار، الاحتجاز مع التهديد باستعمال أسلحة بيضاء، بث الرعب وسط السكان، حيازة أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع والأحجام، وحيازة المؤثرات العقلية".

وأوضح المصدر ذاته، أن قضية الحال انطلقت أطوارها، على إثر شكوى تلقاها عناصر الأمن الحضري التاسع بعين النعجة، مفادها تعرض شخص للحجز والتهديد من طرف مجموعة من الأشخاص، مضيفا أنه، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، باشرت ذات المصالح التحريات مع تنفيذ أذونات التفتيش، حيث أفضت العملية إلى توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم، مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر.

كما مكنت العملية من حجز 981 قرص مؤثر عقلي، 18 قارورة سائل مخدر، 10 أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع والأحجام, 3 بنادق صيد بحري، بالإضافة إلى كلب شرس.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، حسب نفس المصدر.