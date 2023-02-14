فتح خطوط نقل جديدة بالعاصمة

كشفت مديرة النقل لولاية الجزائر، عن إطلاق خطوط نقل جديدة بالعاصمة من أجل فك العزلة.

وأفادت مديرية النقل في بيان لها، أنه في إطار فك العزلة وتوفير النقل خاصة بالأقطاب السكنية الجديدة، تنهي مديرية النقل إلى علم جميع المواطنين الراغبين في استثمار واستغلال إحدى هذه الخطوط المبينة أدناه تقديم طلب عن طريق البريد المسجل تحت العنوان التالي: مديرية النقل لولاية الجزائر ص ب رقم 72 بوقرة الأبيار.

وأضافت المديرية، أن ملف يتكون من الوثائق التالية: طلب خطي "نموذج مرفق بهذا الإعلان"، نسخة من بطاقة الرمادية للحافلة، نسخة من محضر المراقبة التقنية قيد الصلاحية وبطاقة الإقامة.

وحسب البيان، فيتعلق الأمر بخط "براقي – الرغاية" مرورا بالطريق الاجتنابي الجنوبي الطريق الوطني 61 محطة بورعدة، "براقي- الدويرة- بابا" على مرورا بالطريق الإجتنابي بودواو زرالدة و"براقي-بئر توتة" مرورا بابا علي. بالإضافة إلى خط "براقي-السحاولة" مرورا بابا علي.

وفتح خط "الدويرة- بومعطي" مرورا بابا علي على طريق واد اوشايح، الطريق الاجتنابي الجنوبي وبوروبة. بالإضافة كذلك إلى "عين البنيان- سويدانية" مرورا ببوشاوي، القرية، الكثبان. وكذا "السويدانية- العاشور" مرورا بحي الروخي الطريق الولائي 142 الأحياء الخضراء ط/ورقم 36.

وأضاف المصدر ذاته، خط "السويدانية-بومعطي" الطريق الاجتنابي الثاني بودواو زرالدة بابا علي، طريق واد اوشايح، الطريق الاجتنابي الجنوبي، وبوروبة. وخط "الحميز- الدار البيضاء". و "الحميز-حي اسطمبول- برج الكيفان". وأيضا "الكحلة-بئر توتة" محطة القطار.

وخط "الدوير- زرالدة" تدعيم وتمديد على مختلف المسارات. و"السويدانية- محطة خروبة" مرورا بالطريق الاجتنابي سعيد حمدين ورويسو. و "السحاولة- بن عكنون" مرورا بـ 1600 مسكن سبالة، 300 مسكن كوسيدار، سبالة وسط 1400 وسط، حي الأفاق، حوش شاوش، حي 450 مسكن دابوسي، 1300 مسكن عدل واد الرمان، عين الله.