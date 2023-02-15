سرقة 600 متر من الكوابل الكهربائية بالبويرة

كشف بيان لخلية الإعلام والاتصال بمديرية التوزيع بالبويرة اليوم عن تعرض شبكة توزيع الكهرباء إلى عملية تخريب وسرقة وذلك بقرية أولاد عليان ببلدية الخبوزية، حوالي 45 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة.

وكشف البيان أنه تم تسجيل عملية تخريب وسرقة على مستوى شبكة توزيع الكهرباء نفذت من طرف مجهولين بمزرعة حمزة بقرية أولاد عليان أين مست 260 متر من الكوابل الناقلة الكهربائية منخفضة التوتر مما أدى إلى انقطاع الكهرباء، وعزل ما يقارب 20 منزل.

هذا وكانت المؤسسة قد تعرضت لنفس الاعتداء على الشبكة بداية السنة الجارية وبذات الإقليم مست 240 متر من الخطوط الكهربائية.