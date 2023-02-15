توقيف داعمين للإرهاب وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 06 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع إثر دورية بحث وتمشيط بالمسيلة.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي نفذت خلال الفترة من 08 إلى 14 فيفري 2023، عديد العمليات حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 47 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 05 قناطير و 51 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 93284 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 174 شخصا وضبطت 27 مركبة و 170 مولدا كهربائيا و 103 مطارق ضغط و 11 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 44 شخص وضبط 12 بندقية صيد ومسدسين آليين و 995000 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد، و 103 قناطير من مادة التبغ و 7154 وحدة من مختلف المشروبات وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 100 طن، يضيف البيان.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 59966 لتر بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 55 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 457 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.