أدوية مرضى السرطان قريبا في الصيدليات

أكد، أمس الثلاثاء، الدكتور مسعود بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة، أنه سيتم في غضون الأشهر القليلة المقبلة توفير من 20 إلى 30 صنفا من الأدوية الموجهة لعلاج مرضى السرطان على مستوى الصيدليات، موضحا أن هذه الخطوة ستجنب مرضى المناطق البعيدة والنائية مشقة التنقل من مكان سكنهم إلى مراكز العلاج، حيث سيصبح في إمكانهم اقتناء أدوية لدى صيدلية الحي.

وقد جاءت هذه الخطوة بعد الجهود التي بذلتها نقابة الصيادلة منذ مدة في سعيهم لتوفير أدوية مرضى السرطان على مستوى الصيدليات، ليوضح بلعمبري أن المشروع وافقت عليه الوزارات المعنية بالملف، بعد مصادقة المجلس الوطني الاقتصادي المكلف بإعداد المشروع.

وقد جاء تصريح بلعمبري لـ "الخبر"، على هامش افتتاح الطبعة السابعة عشر من المعرض الدولي للصيدلة في الجزائر "سيفال 2023" بقصر المعارض الصنوبر البحري "صافكس" بالعاصمة، وهي الظاهرة التي شهدت مشاركة 150 عارضا وطنيا ودوليا، تحت رعاية كل من وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة، وحملت شعار "الوصول إلى الأسواق، من أجل استراتيجية التطوير، بهدف جعل هذه الطبعة "نقطة بداية لمراقبة قطاع الأدوية".