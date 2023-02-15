بجاية: عصابة الرعب بالكلاب الشرسة في قبضة الأمن

أوقفت عناصر الشرطة للأمن الحضري السابع بأمن ولاية بجاية 07 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و34 سنة ينشطون ضمن جمعية أشرار تقوم بالاعتداء وزرع الرعب في نفوس المواطنين عبر أحياء مدينة بجاية، باستعمال أسلحة بيضاء وكلاب شرسة من سلالة صطاف أمريكا.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة في ساعة متأخرة من الليل نداء استغاثة على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 مفاده هجوم جماعة أشرار تتكون من 07 أشخاص مدججين بسكاكين وسيوف وكلاب شرسة على الحي الشعبي سوماري بأعالي مدينة بجاية، مسببين حالة من الهلع والترهيب وسط سكان الحي مع تخريب وتحطيم عدد من البيوت والاعتداء على البعض من قاطني الحي بالسيوف.

وفور ذلك تنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان إلا أن المشتبه فيهم تمكنوا من الفرار نحو وجهة مجهولة قبل وصول عناصر الشرطة، الفرقة المحققة واستنادا إلى تصريحات الضحايا تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم. وقد تمكن جل الضحايا من التعرف عليهم بعد مشاهدة ألبوم الصور الخاص بالمجرمين، ليتم وضع خطة محكمة من خلالها تم تحديد مكان تواجد المشتكي منهم وتوقيفهم على التوالي وقد ضبط بحوزتهم على أسلحة بيضاء مختلفة تمثلت في خناجر وسيوف.

كما تمكن عناصر الأمن الحضري الرابع بحي سيدي احمد من توقيف شاب زرع الرعب في وسط السكان من خلال رمي القمامة في الشارع و غلق الطريق و مطاردة المارة حيث بمجرد وصول الشرطة لاذ بالفرار إلا أنهم تمكنوا من توقيفهم ليتم تغريمه بمبلغ 16000 د.ج بينما أفراد عصابة الكلاب تم إيداعهم جميعا الحبس المؤقت.