تعيين حكام مباراتي شباب بلوزداد و شبيبة القبائل

عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ثلاثي تحكيم من جنوب إفريقيا بقيادة الحكم "أبونجيل توم" لإدارة مباراة الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة من دور مجموعات منافسة رابطة أبطال افريقيا، التي يستقبل خلالها فريق شباب بلوزداد، نادي الترجي التونسي يوم السبت 18 فبراير على الساعة (00 :20) بملعب 5 جويلية 1962.

و يساعد الحكم الرئيسي ابونجيل توم كل من زاخيل ثوسي جرانفيل ( مساعد أول) و خاموسي رازويميساني ( مساعد ثاني).

من جهة اخرى اسندت الكاف مهمة قيادة مباراة شبيبة القبائل الجزائري ونادي الوداد البيضاوي، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى، لطاقم تونسي بقيادة صادق السالمي، بمساعدة كل من خليل الحساني وفوزي الجريدي، فيما سيكون نعيم حسني في مهمة الحكم الرابع.

يذكر أن مباراة شبيبة القبائل الجزائري والوداد ستجرى يوم الجمعة انطلاقا من الثامنة مساء بملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة.

للإشارة فان شباب بلوزداد فاز بمباراته الاولى خارج الديار على حساب الزمالك المصري (1-0) فيما عادت شبيبة القبائل بالتعادل من لواندا امام بيترو اتلتيكو الانغولي (0-0).