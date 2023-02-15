النيران ترغم المسؤولين على اخلاء ثانوية النجاح بسيدي بلعباس

علمت "الخبر" من مصادر رسمية بتضرر بعض الاقسام من جراء حريقين منفصلين كانا قد شبا في حدود ظهيرة يوم الأربعاء بأقسام تابعة لثانوية النجاح بسيدي بلعباس ، وهو ما استدعى اخلاء الثانوية من التلاميذ تفاديا لما لا يحمد عقباه.

وتدرس فرق امنية تابعة للشرطة العلمية فرضية العمل الاجرامي ، في وقت اشارت مصادر محلية "الى تسجيل اضرار كبيرة كانت قد مست قسم واحد، فيما لم تأت ألسنة اللهب على أجزاء كبيرة من قسمين آخرين مع الاشارة إلى تدخل رجال الحماية المدنية لاطفاء النيران مع التكفل بنقل بعض التلاميذ ممن عانوا من الصدمة قياسا بما خلفته ألسنة اللهب من هلع في اوساط المتمدرسين.

وكانت أولى نتائج التحقيقات قد اشارت إلى اندلاع النيران في كومة من الحشائش اليابسة في الجهة الخلفية للأقسام قبل أن تتسبب الرياح في اتساع رقعتها ، لتصل بعد فترة إلى نوافذ البعض من حجر التدريس.