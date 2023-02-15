برج بوعريريج : اللجنة الوزارية تحل أزمة الخدمات الاجتماعية

أنهت اللجنة الوزارية التي أوفدتها وزارة التربية الوطنية، عملها و تحقيقاتها في أسباب توقف نشاط الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بولاية برج بوعريريج، وكذا المقاطعة الإدارية لأساتذة " الكنابست" عقب اتخاذ أساتذة 44 ثانوية ومتوسطتين قرار عدم صب نقاط الفصل الأول، ما تسبّبّ في عدم استلام 24739 تلميذ لكشوف نقاطهم للثلاثي الأول للعام الدراسي الجاري.

وحسب البيان التوضيحي للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية الذي تلقت " الخبر" نسخة منه و الصادر، عشية اليوم الأربعاء، فقد أسفرت اللقاءات الثنائية والثلاثية التي جرت بين اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية و هيكل التسيير و مدير التربية، وهذا تحت إشراف السادة أعضاء اللجنة الوزارية، عن الالتزام و الاتفاق اللامشروط من جميع الأطراف بمواصلة العمل كفريق واحد متكامل ومتجانس لتسوية كل ما يخدم موظفي ومتقاعدي قطاع التربية بولاية برج بوعريريج.

و في سياق آخر، أجّلت نقابة " الكنابست" ببرج بوعريريج، الفصل في قرار تعليق المقاطعة الإدارية التي دخلت فيها منذ أكثر من شهرين، إلى ما بعد انعقاد المجلس الولائي للنقابة، وذلك لدراسة مخرجات الجمعيات العامة و مناقشة الحلول المقترحة من طرف اللجنة الوزارية للمطالب التي رفعتها ذات النقابة للوصايا المتمثّلة أساسا في الانسداد الحاصل في الخدمات الاجتماعية، و التضييق على ممارسة العمل النقابي، و اللاعدالة في توزيع التأطير الإداري على المؤسسات التربوية، ناهيك عن التأخر المسجّل في تسوية ملفات تعويض الخبرة المهنية و نقص التجهيزات و الوسائل التعليمية بالمؤسسات التربوية.