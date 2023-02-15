اتحاد الجزائر يلتحق بركب الأندية المغادرة

حقق اتحاد مغنية، المنتمي لقسم ما بين الرابطات، مفاجأة مدوية بإقصائه لاتحاد الجزائر من قسم الرابطة المحترفة الأولى بنتيجة (2-2 : 5-4 بضربات الترجيح) في مباراة جمعت بينهما عشية اليوم الاربعاء بمغنية لحساب تسوية رزنامة الدور الـ32 لكأس الجزائر لموسم 2022-2023.

و قد كان الاتحاد المحلي متفوقا في الشوط الأول (2-0) بثنائية اللاعب جبار (د 3 و 28)، قبل أن يدرك أبناء سوسطارة التعادل خلال الشوط الثاني بفضل محيوس (68) و عثماني (86),لينشط الفريقان الوقت الإضافي الذي انتهى بالتعادل (2-2)،

مما تطلب اللجوء لضربات الترجيح التي ابتسمت للمحليين في المرحلة الثانية للسلسلة (5-4).

وسيواجه اتحاد مغنية في الدور السادس عشر، خارج ميدانه اتحاد خنشلة الفائز بدوره على مثالية تيغنيف (1-0) بعد الوقت الإضافي.

بهذه النتيجة، يكون اتحاد الجزائر خامس نادي من قسم النخبة الذي يغادر مبكرا منافسة الكأس لهذا الموسم بعد كل من مولودية وهران، واتحاد بسكرة ومولودية الجزائر و ووفاق سطيف في انتظار ناد سادس سيتم التعرف عليه يوم غد الخميس بين نادي بارادو و شباب قسنطينة.

وما يلفت الانتباه، هو أن ثلاثة أندية من أكبر المتوجين "بالسيدة الكأس" انسحبت مبكرا من السباق، في الوقت الذي كانت تتطلع إلى إنقاذ موسمهما بهذه المنافسة.

وشهدت مباريات تسوية رزنامة كأس الجزائر التي انطلقت يوم أمس الثلاثاء تأهل شباب بلوزداد و نجم مقرة للدور السادس عشر وشبيبة الساورة و شبيبة جيجل للدور ثمن النهائي. فيما خرج وفاق سطيف و مولودية الجزائر من المنافسة في أول ظهور لهما في منافسة "السيدة الكأس" للموسم 2022-2023.

وعرفت مباراة القمة بين الناشطين في الرابطة المحترفة الأولى لكرة تأهل شبيبة الساورة بنتيجة (1-0) بعد الوقت الإضافي، بهدف للاعب لحمري (د 105) الذي باغت الوفاق في عقر داره.

وضيع الوفاق فرصة التأهل بعد استفادته في الشوط الثاني من ضربة جزاء, فشل المهاجم قناوي في تحويلها الي هدف. و عرف الشوط الاضافي مشادات بين اللاعبين، تسببت في طرد لاعب الوفاق العربي ثابتي من الميدان.

كما أقصي فريق مولودية الجزائر من الدور الثاني و الثلاثين لكاس الجزائر, بعد انهزامه أمام نجم مقرة بنتيجة (2-0) ، بملعب الإخوة بوشليق بمقرة. وسجل هدفي النجم كل من حميدة صالح (د 56) و برابح (د 90+9).

في الدور السادس عشر، سيواجه نجم مقرة الذي يصارع من أجل ضمان البقاء خارج ميدانه, شباب الميلية.

من جهته، تأهل شباب بلوزداد، آخر حامل لكأس الجزائر لموسم 2019 , للدور السادس عشر بعد فوزه الصعب على مولودية العلمة، الناشط في الرابطة الثانية هواة بنتيجة (3-2) بعد الوقت الإضافي, بملعب 20 أوت (الجزائر).

وكان الشباب متفوقا بنتيجة (2-0) من تسجيل بلخادم (6) و بلخير (53 من ضربة جزاء) قبل أن تعدل المولودية النتيجة بواسطة ثنائية اللاعب صحراوي (د 57 و 65).

في الوقت الإضافي نجح حامل اللقب في تسجيل هدف التأهل عن طريق ربيعي (د 92).

في الدور السادس عشر، يتنقل شباب بلوزداد إلى أم البواقي لمواجهة اتحاد الشاوية المنتمي للرابطة الثانية (وسط-شرق).

و لحساب الدور السادس عشر، حقق شباب جيجل المنتمي لقسم ما بين الرابطات، مفاجأة كبيرة بإخراجه لاتحاد عنابة من قسم الرابطة الثانية بهدفين نظيفين من إمضاء كل من قطوط (36) و يسعد (د 44).

و تتواصل تسوية رزنامة منافسة الكأس يوم غد الخميس بمباراة نادي بارادو- شباب قسنطينة، فيما تأجل لقاء، صفاء الخميس - شبيبة القبائل إلى موعد لاحق بسبب مشاركة "الكناري" في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.