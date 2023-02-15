تيزي وزو: عملية بحث واسعة للعثور على طفل مفقود

أطلقت مصالح الحماية المدنية وأمن الولاية و الدرك الوطني عملية بحث واسعة بمنطقة ذراع الميزان، جنوب غرب ولاية تيزي وزو، للعثور على طفل مفقود، حسبما علم اليوم الأربعاء من هذه الهيئات.

وقد اختفى الطفل (ق س) البالغ من العمر 14 عاما منذ 11 فبراير، و تجري عملية البحث عنه التي يشارك فيها أيضا العديد من المواطنين, على مستوى قرى أولاد عيسى (التابعة لبلدية ذراع الميزان) وتفوغالت بآيت يحيى موسى, استنادا لخلايا الإتصال للدرك الوطني والحماية المدنية.

من جهتها، أعلنت مديرية الحماية المدنية عن تجنيد كل الوسائل المادية و البشرية لست (6) وحدات تابعة لهذا الجهاز وهي ذراع الميزان, ذراع بن خدة، تيزي غنيف، بوغني، واضية والوحدة الرئيسية بتيزي وزو.

بالإضافة إلى ذلك، تلقت الولاية دعما من وحدات الحماية المدنية لولايتي بومرداس وبجاية و من وحدة التدريب والتدخل بدار البيضاء (الجزائر) و الفريق السينوتقني (البحث بمساعدة الكلاب المدربة)، حسب ذات المصدر.