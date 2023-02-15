أدرار : احباط محاولة تهريب كميات معتبرة من الوقود والمواد الغذائية

تمكنت فرقة من الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بولاية ادرار من إحباط عملية تهريب كمية معتبرة من الوقود و السكر والفرينة وغيرها كانت موجه للتهريب الى خارج حدود الوطن ،و في عمليتين منفصلتين تم إحباط محاولة تهريب كميات معتبرة من المواد الغذائية والوقود كانت على متن 3 شاحنات ،

واسفرت العملتين على حجز 20الف لتر من المازوت، 9 آلاف لتر من النزين، 14.125كغ من الفرينة ، 5400 كغ سكر، 2150كلغ من العجائن المختلفة ، 6225 كغ سميد، 2928علبة حليب جاف.

وتأتي هاتين العمليتين المنفصلتين في إطار التنسيق بين مختلف ألاجهزة الأمنية بهدف محاربة كافة أنواع التهريب ولا سيما مرافقة مجهودات الدولة في التصدي للمضاربة وعمليات تهريب المواد الاستهلاكية المدعمة وذات الإستهلاك الواسع.