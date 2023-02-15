وزير الخارجية يشارك في القمة الأربعين لـ “نيباد”

شارك وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في القمة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا “نيباد”، ممثلا للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، التي تم تنظيمها، اليوم الأربعاء، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وأضاف البيان، تركزت أشغال هذه القمة حول تقييم التقدم المحرز في تجسيد الأهداف التنموية للأجندة القارية 2063 وكذا أولويات المرحلة الراهنة، لاسيما السبل الكفيلة بتمكين الدول الإفريقية من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الأزمة الحادة في العلاقات الدولية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

كما جاء في البيان،” تم بهذه المناسبة انتخاب رئيس جديد للجنة التوجيهية خلفا لرئيس جمهورية رواندا الذي أنهى عهدته على رأس هذه الهيئة”.

وأكد الوزير لعمامرة على الأولوية التي يوليها الرئيس الجزائري لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز التكامل الاقتصادي إقليمياً وقارياً، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الانعاش الاقتصادي الذي أطلقه الرئيس تبون على الصعيد الوطني وإلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر لتعزيز مساهمتها في تجسيد أهداف وكالة التنمية للاتحاد الإفريقي- النيباد- عبر الدفع بمشاريعها التنموية والهيكلية ذات البعد القاري.، وفقا للبيان.

ونقل لعمامرة تحيات الرئيس تبون وإشادته بالرئيس بول كاغامي على إدارته الحكيمة ورئاسته المتميزة لأشغال اللجنة التوجيهية خلال الفترة المنصرمة، ورحب في ذات السياق بتزكية رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، لخلافته على رأس هذه الآلية القارية الهامة مجدداً له دعم الجزائر التام في الاضطلاع بمهامه وقيادة وكالة النيباد نحو تحقيق المزيد من الإنجازات بما يخدم مصالح دول وشعوب القارة.