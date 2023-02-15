سفيان جيلالي يستقبل السفيرة الأمريكية مورأوبن

استقبل سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد عشية نهار اليوم بمقر الحزب سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبن مرفوقة بالملحق السياسي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية إريك رحمان وبمشاركة السادة لخضر أمقران، نور الدين نباب و حبيب براهمية ، أعضاء المجلس السياسي لجيل جديد.

وحسب بيان الحزب ، اللقاء خاض في مواضيع متعددة تخص واقع العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة، اقتصاديا أولا في ميادين الفلاحة، السياحة، البيئة والطاقة ثم دوليا أين وضح الدكتور سفيان جيلالي موقف جيل جديد من الظلم الذي يعيشه الشعبين الفلسطيني والصحراوي وضرورة إيجاد حلول عادلة وواقعية في إطار قرارات الأمم المتحدة.

كما أكد الدكتور جيلالي على ضرورة بناء العلاقات الدولية على الاحترام المتبادل لقيم المجتمعات وثقافاتها في ظل عالم متعدد الأقطاب. عالم تستطيع أن تلعب فيه الجزائر دورا لتجسيد الاستقرار وتحقيق مبادئ التعاون والسلام.