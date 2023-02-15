المشتبه فيهم في قتل المحامي جمال أمام القضاء

استمع، زوال اليوم، قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة إلى عدد من المشتبه فيهم في قضية مقتل المحامي ورئيس بلدية السبت في شرقي سكيكدة جمال الدين شاوي، الذي اغتيل بطلة نارية على مستوى الرأس.

محيط محكمة عزابة كان يعجل، اليوم، برجال الأمن الذين لم يسمحوا لرجال الإعلام من الدخول الى ساحة المحكمة وحتى الوقوف بمحيطها بحجة انه اعطيت لهم اوامر بذلك السبب الذي جعلنا لم نتمكن من تحديد العدد الرسمي للمشتبه فيهم في قضية الضحية. وحسب مصادر مقربة من بعض المحامين، فإن العدد المشتبه فيهم يتراوح بين 7 الى 8 ، فيما ان المتهم الرئيس بقي غير محدد امام تبادل التهم بين المشتبه فيهم، حسب نفس المصادر التي أكدت انه بعد تقديم المتهمين أمام قاضي التحقيق أحيلوا على وكيل الجمهورية لتحديد التهم التي سيتابع بها المشتبه فيهم الذين يتواجد من بينهم رجل أمن، والتحقيق لايزال متواصلا بمحكمة عزابة.

هذه القضية أسالت الكثير من الحبر من قبل الشارع وسلك المحاماة الذي تمسك بطلب الكشف عن القاتل حسبما طالبوا به في الوقفة الاحتجاجية الاخيرة أمام مجلس قضاء سكيكدة.