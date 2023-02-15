فتنة في "التربية" اسمها اللجان المتساوية

شرعت مديريات التربية عبر ولايات الوطن، في تجديد اللجان متساوية الأعضاء، وسط حالة "فوضى كبيرة"، بسبب عدم صدور النصوص التطبيقية للقانون الجديد المنظم لانتخابات هذه اللجان، لحد الآن، حيث اعتمدت عديد المديريات عبر الوطن، القانون القديم، وفتحت باب الترشح الحر لكل الموظفين، ضاربة عرض الحائط شرط التقيد بالقوائم الاسمية للنقابات، وهو ما فتح الباب لـ "اجتهادات فردية لعدد من مديري التربية نتج عنها تجاوزات"، حسب نقابة "آسنتيو"، للفوز بكرسي داخل هذه الهيئة، التي تفصل في عمليات ترسيم المتربصين، وأيضا، العقوبات الانضباطية الصادرة عن المجالس التأديبية.

دعت مصلحة المستخدمين على مستوى مديريات التربية عبر الوطن، مديري المؤسسات التربوية، في الأطوار التعليمية الثلاثة، إلى فتح باب الترشح لتجديد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي انتهت عهدتها، غير أن لجان الطعون المحلية سجلت تجاوزات في عدد من الولايات بسبب "خرق" القانون المسيّر للانتخاب، بحجة عدم صدور النصوص التطبيقية لحد الآن، حيث تم فتح الترشيحات للجميع دون التقيد بالقوائم الاسمية لمترشحي النقابات، مثلما ينص عليه المرسوم التنفيذي 199/20 المؤرخ في 25 جويلية 2020، المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، الذي أدرج مهام جديدة للجان تتعلق خاصة بترسيم الموظفين المتربصين وإعادة إدماج الموظف "المعزول بسبب إهمال المنصب"، إضافة إلى إبداء الرأي في الترقية في الدرجة والنقل الإجباري "لضرورة المصلحة" والعقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة.

وحدّد المرسوم الذي نص على اختيار ممثلي موظفي التربية في اللجان متساوية الأعضاء، من قوائم مترشحي النقابة الأكثر تمثيلا، شروطا للترشح للانتخابات، على رأسها أن يكون الموظّف مرسّما في رتبته الحالية، وأن يباشر عمله فعليا على مستوى مؤسسته التربوية، غير أنه أقصى بالمقابل كل مستخدم متواجد في عطلة مرضية طويلة المدى، أو يعاني من عجز صحي، إضافة إلى كل الموظفين الذين تعرضوا لعقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة والمتربصين والمنتدبين والمستفيدين من حالة استيداع، إضافة إلى عدم استيفاء شرط الأقدمية بستة أشهر إلى غاية تاريخ الانتخاب.

غير أنه وبعد انطلاق العملية في عديد الولايات، تم تسجيل "فوضى كبيرة"، حسب القيادي في نقابة عمال التربية، قويدر يحياوي، فتحت الباب لـ "تجاوزات بالجملة"، بعد لجوء مديري تربية إلى اجتهادات شخصية لتسيير العملية، على خلفية عدم صدور النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي 199/20 لحد الآن، مما يفسّر عدم تقيّد هؤلاء بالمادة 32 منه، المتعلقة باختيار ممثلي موظفي القطاع للولاية من قوائم مترشحي النقابات الأكثر تمثيلا.

وأكثر من ذلك، يضيف محدثنا، فقد تم فتح الترشيحات "للجميع" دون التقيّد بالقوائم الاسمية للنقابات في عدد من الولايات، وفتح المجال لنقابات "غير تمثيلية" لتقديم قوائم الترشيحات، مما ولّد حالة تذمّر شديد، وهو ما أرغم بعض المديريات اللجوء إلى تفسيرات من مفتشيات الوظيف العمومي الذي أقرّ باحترام مضمون المرسوم التنفيدي 20\199.