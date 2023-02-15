الاحتلال يوسّع من عمليات هدم منازل المقدسيين

صعّدت سلطات الاحتلال من عدوانها المستمر على مدينة القدس المحتلة، بتوسيع عمليات الهدم والتدمير لممتلكات الفلسطينيين واقتحام منازلهم واعتقال أبنائهم.



ومنذ صباح أول أمس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، وبدأت عمليات هدم لعدد من منازل المقدسيين. وطالت جريمة الهدم منزلي المقدسيين إبراهيم بشير وابنه أدهم، بالإضافة لتجريف أرض للعائلة وتدمير المنشآت القائمة عليها.



ودمّر الاحتلال سورا استناديا يعود للمقدسي أمجد جعابيص، لتتمكن جرافاته من الوصول إلى منزل عائلة بشير وهدمه. كما هدم منزل المقدسي عثمان عويسات في حي العويسات، قرب حاجز الشيخ سعد في بلدة جبل المكبر.



وشهدت بلدة جبل المكبر مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، أصيب خلالها أكثر من 30 مواطنًا خلال محاولتهم التصدي لعمليات الهدم.



وامتدت اعتداءات الاحتلال في القدس أيضا إلى بلدة سلوان، حيث اقتحمت جمعيات استيطانية برفقة طواقم ما تسمى “سلطة الطبيعة” البلدة، وبدأت عمليات تجريف لأرض محاذية لأرض الحمراء التي تمّت مصادرتها قبل أشهر في بلد سلوان.



يشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تصعّد وتكثّف من عمليات هدم المنازل، وملاحقة الفلسطينيين على خلفية “التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، إلى جانب الانتشار المكثف لشرطة الاحتلال ونصب الحواجز العسكرية في أحياء القدس المحتلة.