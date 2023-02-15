بجاية: الإطاحة بعصابة أحياء بثت الرعب وسط السكان

وضعت عناصر الشرطة للأمن الحضري السابع بأمن ولاية بجاية حدا لنشاط عصابة احياء تتكون من 07 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و34 سنة ينشطون ضمن جمعية أشرار تقوم بالإعتداء وزرع الرعب في نفوس المواطنين عبر أحياء مدينة بجاية بإستعمال أسلحة بيضاء وكلاب شرسة من سلالة صطاف أمريكا.

حيثيات القضية تعود الى تلقي مصالح الشرطة في ساعة متأخرة من الليل نداء استغاثة على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 مفاده هجوم جماعة أشرار تتكون من 7 أشخاص مدججين بسكاكين وسيوف وكلاب شرسة على الحي الشعبي سوماري بأعالي مدينة بجاية مسببين حالة من الهلع والترهيب وسط سكان الحي مع تخريب وتحطيم عدد من البيوت والاعتداء على البعض من قاطني الحي بالسيوف.

فور ذلك تنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان إلا أن المشتبه فيهم تمكنوا من الفرار نحو وجهة مجهولة قبل وصول عناصر الشرطة، الفرقة المحققة واستنادا إلى تصريحات الضحايا تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم، وقد تمكن جل الضحايا من التعرف عليهم بعد مشاهدة ألبوم الصور الخاص بالمجرمين، ليتم وضع خطة محكمة من خلالها تم تحديد مكان تواجد المشتكى منهم وتوقيفهم على التوالي وقد ضبط بحوزتهم على أسلحة بيضاء مختلفة تمثلت في خناجر وسيوف.

وبعد استفاء اجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية الإنخراط والمشاركة في عصابة أحياء مع إستعمال كلاب معدة للهجوم وأسلحة بيضاء، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهم أمر إيداع.