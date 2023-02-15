غياب ثلاثة لاعبين عن سفرية الترجي إلى الجزائر

يصل اليوم الخميس، نادي الترجي التونسي إلى الجزائر على متن طائرة عسكرية، لخوض مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة 4 لدوري أبطال إفريقيا التي تجمعه بشباب بلوزداد، السبت المقبل، والتي تقرر أن يديرها تحكيميا الجنوب إفريقي توم أبونجيل.

ووفق موقع " كورة "، يتخلف عن الرحلة 3 لاعبين للإصابة، وهم محمد بن علي وزياد مشموم والأردني محمد فيصل أبوزريق إلى جانب سداسي منتخب الشباب المشارك كأس أمم إفريقيا. وأكد المصدر ذاته، أن إدارة الترجي اتفقت مع نظيرتها الجزائرية على أن يدخل جماهير فريق باب سويقة ملعب المباراة بشكل مجاني، شرط استظهار جواز سفر، وسيقع المعاملة بالمثل مع أنصار بلوزداد في لقاء العودة بتونس.