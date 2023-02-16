لعمامرة يتحادث مع نظيره المالي ورئيس الـ"إيكواس"

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع نظيره المالي، عبدولاي ديوب، وكذا مع رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، الدكتور عمر توراي.

وتركزت المحادثات حول التحديات التي يواجهها مسار السلم والمصالحة في مالي وسبل تجاوز العقبات الحالية بهدف إضفاء الديناميكية المطلوبة على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

وأكد لعمامرة أنه وبحكم توليها رئاسة الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاق، فإن الجزائر تواصل مساعيها الرامية لبلورة التوافقات الضرورية بين جميع الأطراف المالية الموقعة على الاتفاق وتعزيز انخراطها في هذا الإطار لتجسيد أهدافه على أرض الواقع.