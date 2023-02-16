درك ميلة يوجه نداء للجمهور

وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية ميلة نداء للجمهور قصد التحقيق في قضية نصب و احتيال على شبكات التواصل الاجتماعي .و حاء في بيان للمجموعة الإقليمية ما مضمونه :"طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، تنهي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة، إلى علم المواطنين أنها فتحت تحقيقا في قضية نصب واحتيال باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، نشر اشهار وترويج عن طريق الاتصالات الالكترونية لكل منتوج أو خدمة ممنوعة من التسويق عن طريق اتصالات الكترونية بموجب التشريع والتنظيم المعمول بها، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والقيام بعمليات صرف غير شرعية، تبييض الأموال، التهرب الضريبي والتزوير واستعمال المزور ضد كل من/ مخيسي ناصر، عترون أسامة، رقيق يسعد محمد، ميمون خير الدين جيلالي، حاج عبد القادر محمد أمين.

في هذا الصدد، توجه قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة نداءا لكل شخص يكون قد وقع ضحية نصب واحتيال من طرف الأشخاص المذكورين أعلاه أو مختلف مواقع التواصل الاجتماعي المستغلة من طرفهم، التوجه نحو مقر فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد أو إلى أقرب مقر للدرك الوطني عبر إقليم مجموعة ميلة"