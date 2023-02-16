مستغانم: حجز 3300 كبسولة من المهلوسات

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، من تفكيك شبكة متكونة من ثلاثة أشخاص، وتوقيف اثنين منهما، يبلغان من العمر 20 و39 سنة، ينحدر أحدهما من ولاية مستغانم و الثاني من إحدى ولايات الشرق الجزائري، متورطان في قضية حيازة ونقل وتخزين المؤثرات العقلية بغرض البيع.

القضية جاءت بناءا على معلومات تفيد إقامة شخصان بأحد المخيمات المستأجرة بمنطقة صابلات مستغانم وبحوزتهم كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وبعد عمليات المراقبة والترصد والتتبع وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بالقضية، تم توقيف سالفا الذكر بمنطقة صابلات على متن سيارة نوع مرسيدس وعند تفتيشها ضبط بداخلها على 3300 كبسولة من نوع بريقابالين تركيز 300 ملغ حجزت منهما .

التحقيق مع سالفا الذكر بين أن سائق السيارة القادم من إحدى ولايات الشرق الجزائري رفقة ابن أخته الذي بقي في حالة فرار، استأجرا بيت صيفي بمنطقة صابلات لتخزين المؤثرات العقلية، كما كان يستعين بشريكه المنحدر من ولاية مستغانم لغرض ترويجها عبر إقليم مدينة مستغانم.

وأنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما عن التهم حيازة ونقل وتخزين المؤثرات العقلية بغرض البيع، وقدموا بموجبه أمام نيابة محكمة مستغانم.