ماذا قال مدرب الوداد عن لقاء شبيبة القبائل؟

وصل فريق الوداد البيضاوي المغربي إلى الجزائر، وذلك تحسبا لمواجهة شبيبة القبائل سهرة غدا الجمعة بداية من الساعة الثامنة بملعب الخامس جويلية لحساب الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا.

وقال مدرب الوداد مهدي النفطي في تصريحات صحفية بمطار هواري بومدين الدولي: " تنتظرنا مواجهة صعبة، شبيبة القبائل تعادل في المباراة الأخيرة، إنه نادي لديه إمكانيات وحتى إن كانت أموره ليست على ما يرام في البطولة المحلية".

وأضاف: "مباراة في منافسة رابطة أبطال إفريقيا وخارج الديار، لهذا نعرف ماذا ينتظرنا". وختم:" نحن مجبرون على الدفاع على ألوان الوداد عندما نلعب أي لقاء، سنعمل ما بوسعنا من أجل تحقيق تحقيق الفوز والدفاع عن لقبنا".

من جهته أكد نائب رئيس الوداد البيضاوي مهدي الزوات على أن هذا الداربي سيكون أخوي بين الفريقين وسيكون لقاءا ممتع نظرا للمستوى الذي يتمتع به الوداد والشبيبة".

وختم:" أشكر المكتب المسيّر للشبيبة على حفاوة الاستقبال، صحيح السفرية كانت متعبة نوعا ما لكن الحمد الله مرت في ظروف جيدة".