سائقو سيارات النقل الجماعي بعين وسارة يحتجون

نظم، صبيحة اليوم الخميس، سائقو سيارات النقل الجماعي بعين وسارة في الجلفة وقفة احتجاجية وسط مدينة عين وسارة بالساحة المقابلة لمركز بريد الجزائر وذلك من أجل لفت السلطات المحلية لمطالبهم.

وأشار الأمين العام للمكتب المحلي للفرع النقابي لسيارات الأجرة بعين وسارة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في رسالة لوالي الولاية بأن سائقي سيارات الأجرة يتخبطون في أوضاع صعبة ومشاكل عديدة نتيجة الفوضى التي تعرفها المحطة البرية، مطالبين بفتح محطة نقل ثانية على مستوى المحلي والولائي بالساحة المقابلة لمركز بريد الجزائر، وهذا راجع إلى عدم تفعيل قرار السلطات المتمثل في خروج ودخول جميع الناقلين العاملين بخطوط الجهة الجنوبية والشرقية دون استثناء عبر الطريق الاجتنابي اتجاه المحطة البرية مما خلق فوضى كبيرة وسط المدينة ناهيك على سيارات الغير الشرعية "الكلنديستان" حيث أصبحوا يعملون حضري وجماعي في غياب الأمن داخل المحطة وخارجها.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية حسب ما أكده أصحاب سيارات الأجرة العاملين على مستوى كل من خطوط عاصمة الولاية الجلفة وبلديتي حد الصحاري وعين افقه والولايات الشرقية المجاورة بعد إجبارهم على سلك الطريق الاجتنابي للمدينة عين وسارة الخاص بالوزن الثقيل للوصول للمحطة البرية الواقعة بالمخرج الشمالي للمدينة قاطعين مسافة أزيد من 15 كلم وعبر العديد من المسافرين وخاصة القاطنين بالجهة الجنوبية لمدينة عين وسارة عن تذمرهم من قرار عدم دخول سيارات الأجرة لوسط المدينة دفعهم إلى صرف تكاليف إضافية مما يجبرهم في بعض الأحيان بالاستعانة بسيارات "الكلنديستان" وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

ع. الرخاء