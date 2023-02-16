تطورات جديدة في قضية المحامي جمال الدين شاوي

كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء سكيكدة عن خيوط الجريمة التي ذهب ضحيتها جمال الدين شاوي، المحامي ورئيس بلدية السبت في شرقي سكيكدة، والتي ستهم فيها ثمانية أشخاص.

وحسب البيان الذي وزع على الصحافة فإن النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة يحيط الرأي العام علما أن التحقيق الابتدائي المأمور به توصل إلى أن الفاعلين وبعد واقعة اختفاء الضحية أخدوا سيارته وعرضوها للبيع بمدينة بريكة ثم بمدينة عين مليلة لكن البي لم يتم بسبب التغطية الإعلامية لواقعة اختفاء المحامي ثم رجعوا بها إلى مدينة الخروب أين قاموا بحرقها.

ويضيف نفس البيان أن التحقيق الابتدائي قد أفضى إلى توقيف 8 أشخاص لهم علاقة بالقضية أين تمت متابعة كل من( ب ر) و( ب.ع) (د ف) بارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات، اختطاف شخص عن طريق الاستدراج واحتجازه دون أمر من السلطات المختصة والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة المقترنة بظروف التعدد الليل واستعمال العنف واستحضار مركبة لتسهيل الفعل وتيسير الهروب ووضع النار عمدا في مركبة مملوكة للغير ليس بها أشخاص، إضافة إلى جنحة حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة، الأفعال المنوه والمعاقب بنص المواد القانونية منها المتعلقة بجرائم الاختطاف والمواد المتعلقة بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.

أما بخصوص المشتبه فيهم ( ش.م) و(ش.ص)و (غ.ب) فقد توبعوا بجناية تكوين جمعية أشرار، الإعداد لارتكاب جنايات وجناية المشاركة في السرقة المقترنة بظرف التعدد الليل والعنف واستحضار مركبة لتسهيل الهروب وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية.

كما توبع المشتبه بهما (ب.م) و (ك.أ) لارتكابهما جريمة عدم التبليغ عن جناية، وخلص بيان النيابة العامة إلى أن قاضي التحقيق وبعد سماعه عند الحضور الأول أصدر أوامر بإيداع كل من (ب ر – ب.ع - د.ف – ش.م – ش.ص – غ.ب - ب.م) الحبس المؤقت وأمر بوضع المتهم (ك. أ) تحت نظام الرقابة القضائية، ويضيف نفس البيان أن الدافع للجريمة المرتكبة هو السرقة ولا علاقة لها بمهنة الضحية كمحام ولا بصفته كرئيس المجلس الشعبي البلدي.

وتجدر الإشارة أن أطوار التحقيق دامت إلى ساعات متأخرة من فجر الخميس.