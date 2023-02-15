البويرة: إطلاق مشروع مصنع لإنتاج الكابل

أشرفت السلطات المحلية لبلدية وادي البردي جنوب شرق ولاية البويرة، اليوم الخميس، على إطلاق أشغال مشروع انجاز مصنع لإنتاج الكابل.

وأشرف الوالي عبد الكريم لعموري خلال زيارته تزامنا واحتفالية اليوم الوطني الشهيد إلى هذه البلدية على وضع حجر الأساس لإنجاز مصنع لإنتاج الكابل، على أن يساهم لدى وضعه حيز الخدمة في تغطية نسبة 40 بالمائة من احتياجات السوق المحلية، وفقا للتفاصيل التي قدمها المسؤولين.

وأوضح مدير المشروع أن الأمر يتعلق "بأول مشروع من نوعه على المستوى الوطني من شأنه أن يوفر حوالي 400 فرصة شغل لفائدة شباب هذه المنطقة، وكشف أن الطاقة الإنتاجية ستكون 52 ألف طن.