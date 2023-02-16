تيبازة: توقيف سارقين واسترجاع سيارة ومبلغ 81 مليون سنتيم

أوقفت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفوكة مدعمين بأفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالقليعة في تيبازة، شخصين مشتبه فيهما في قضية السرقة من داخل منزل.

وتعود وقائع القضية بحسب خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بتيبازة في بيان لها اليوم، إلى تلقي الفرقة لشكوى من طرف مواطن حول تعرض منزله الكائن بحي بن هني بلدية فوكة للسرقة، ومن ضمن المسروقات سيارة سياحية، على الفور تم فتح تحقيق من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفوكة.

وبعد تنشيط عنصر الاستعلام والاستعانة بكاميرات مراقبة مثبتة في عدة مناطق بالحي، تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، أين تم العثور في جيب أحدهما على مفتاح السيارة المسروقة بالإضافة إلى سكين من الحجم الصغير.

الموقوفان فور مواجهتهما بالأدلة الدامغة، اعترفا باقترافهما لعملية السرقة وكذا مكان إخفائهما للمسروقات، أين تمكن أفراد الفرقة من استرجاع السيارة المسروقة، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ: 816000 دج، حاسوب محمول وهاتف نقال.

وقد تم إعداد ملف جزائي ضد الموقوفين، تضمن جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد والتسلق والكسر، وجنحة حيازة سلاح محظور دون مبرر شرعي، وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.