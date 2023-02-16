لجنة تفتيش من وزارة الداخلية تحقق في بلدية حاسي العش بالجلفة

تصادف صدور موضوع الخبر ليوم أمس الأربعاء المعنون بـ "اعضاء منتخبون ينتفضون ويطالبون بفتح تحقيق " ببلدية حاسي العش بالجلفة مع حلول لجنة تحقيق من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بذات البلدية للنظر في فحوى هذه الشكوى والتحقيق فيها من خلال التدقيق في السجلات و مساءلة أعضاء لجنة الصفقات و مدى مطابقة الاجراءات و النظم مع القانون العام للصفقات. بعد الكم الكبيرللشكاوى المودعة لدى الوصاية من

طرف منتخبون من المجلس البلدي لبلدية حاسي العش كانوا قد انتفضوا ضد تسيير المرفق العام، متهمين رئيس البلدية بالتزوير و التلاعب بالسجلات الرسمية.