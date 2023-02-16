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درك برج بوعريريج يوقع بعصابة تزوير ملفات التأشيرات

مجتمع
16 فيفري 2023 ()
بوبكر مخلوفي
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وضعت فرقة الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني ببرج بوعريريج حدا لنشاط عصابة وطنية مختصة في تقليد الاختام و تزوير الوثائق الخاصة بتكوين ملفات التأشيرات لصالح للراغبين في الهجرة .

و جاءت العملية، إثر استغلال معلومات، عن نشاط العصابة الوطنية، حسب تصريح قائد الفرقة الرقيب الhول دعاس الزوبير ،      ومنها التحقيقات  بتوقيف متهمين و حجز 15ختم مقلد لمؤسسات الدولة و الشركات  الخاصة و وثائق و ملفات و جوازات سفر مزورة، اضافة الى اجهزة اعلام الي و سيارتين و هواتف نقالة ،و تم تقديم المقوفين المحكمة برج بوعريريج باهظة التزوير و استعمال المزور ، وايداعهما الحبس المؤقت.

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