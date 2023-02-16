درك برج بوعريريج يوقع بعصابة تزوير ملفات التأشيرات

وضعت فرقة الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني ببرج بوعريريج حدا لنشاط عصابة وطنية مختصة في تقليد الاختام و تزوير الوثائق الخاصة بتكوين ملفات التأشيرات لصالح للراغبين في الهجرة .

و جاءت العملية، إثر استغلال معلومات، عن نشاط العصابة الوطنية، حسب تصريح قائد الفرقة الرقيب الhول دعاس الزوبير ، ومنها التحقيقات بتوقيف متهمين و حجز 15ختم مقلد لمؤسسات الدولة و الشركات الخاصة و وثائق و ملفات و جوازات سفر مزورة، اضافة الى اجهزة اعلام الي و سيارتين و هواتف نقالة ،و تم تقديم المقوفين المحكمة برج بوعريريج باهظة التزوير و استعمال المزور ، وايداعهما الحبس المؤقت.