حصيلة حوادث المرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

توفي 11 شخصا حتفهم وأصيب 149 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في العديد من حوادث المرور التي وقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على مستوى مناطق متفرقة من الوطن حسب ما أوردته اليوم الخميس حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضحت نفس المصادر، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية تلمسان حيث توفي 4 أشخاص في اصطدام وقع بين سيارتين على مستوى الطريق الولائي رقم 107 ببلدية سيدي الجيلالي.

كما سجلت ذات المصالح وفاة شخص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفئة داخل منزله المتواجد بحي 90 مسكن ببلدية عين بابوش بولاية أم البواقي ليصل بذلك العدد إلى 83 حالة وفاة اختناقا بغاز أحادي الكربون منذ الفاتح جانفي المنصرم.