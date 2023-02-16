عودة أزمة الحليب

أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن سبب عودة التذبذب في توزيع حليب الأكياس المدعم، هو تغيير خريطة التوزيع بعد تسجيل فائض في مناطق وندرة في أخرى، دون ضبط العملية مسبقا.

وقالت المنظمة في منشور لها، أن تطبيق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة كان له أثرا طيبا في السوق مع عودة المنتوجات المدعمة إلى رفوف المتاجر، ووصل الحد إلى وجود فائض لمادة الحليب في مناطق كثيرة، وفي المقابل استمرار نقصها بمناطق أخرى.

وقد اقترحت المنظمة تصويب الخلل من خلال إعادة تسطير ورقة توزيع جديدة، حيث يتم أخذ الفائض من منطقة وصبه في منطقة أخرى، وقد بدأت هذه العملية بداية الأسبوع الحالي، إلا أننا نشهد اختلالا وتذبذبا، بل أن هناك مناطق لم يصلها ولو كيس حليب واحد، وفق ذات المصالح.

وناشدت حماية المستهلك "بتجميد العمل بورقة التوزيع الجديدة الى غاية ضبطها ضبطا دقيقا مع الملبنات والموزعين وكذا التجار، حتى لا نحرم ولو مواطنا واحدا بسيطا من هذه المادة الأساسية".