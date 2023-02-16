تيبازة: توقيف مروجي المخدرات بفوكة

أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفوكة بأمن ولاية تيبازة، بشخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وحجزت أزيد من ألفي كبسولة بريغابالين.

وأشارت مصالح أمن ولاية تيبازة اليوم، أن العملية جاءت بعد توصل المصلحة لمعلومات تفيد بنقل المعنيين كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية، لغرض بيعها بمدينة فوكة وبعد الترصد لها تم توقيفها وتفتيش السيارة، أين ضبطت كمية من المؤثرات العقلية مقدرة بـ2010 كبسولة من نوع بريغابالين، كما تم ضبط مبلغ مالي مقدر بـ 49500 دج، حيث تم حجز المركبة لفائدة التحقيق.

وينتظر تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بعد إستيفاء مجريات التحقيق عن قضية حيازة ونقل المؤثرات العقلية بغرض المتاجرة بها بصفة غير مشروعة.