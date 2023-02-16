الطارف: الإقصاء يدفع "مير" وادي الزيتون للاستقالة

قدم رئيس بلدية وادي الزيتون، المهندس المعماري مصدق نور الدين، استقالته من رئاسة المجلس الشعبي البلدي، وهي الاستقالة التي باشرت الجهات الوصية على قبولها في ظرف زمني قصير وقياسي.

وسارعت اليوم الهيئات الوصية الإشراف على عقد دورة طارئة لنفس المجلس وانتخاب خليفة للرئيس الذي رمى المنشفة تحت مبررالأسباب الشخصية.

وعكس ما أجمعت أطراف من محيط الرئيس المستقيل في اتصالات مع "الخبر"، فإن استقالته كانت نتيجة ضغوط اجتماعية وأخرى إدارية مع إقصاء وتهميش في البرامج التنموية والاجتماعية لفائدة سكان هذه البلدية في العزلة الجبلية الحدودية وعدم مصداقية وجدية السلطات الولائية في وعودها المتكررة.

إضافة الى رفض "المير" المستقيل ما وصف بمناورات وتلاعبات مافيا المشاريع الموجهة لسكان مناطق الظل واستنزاف أموالها.