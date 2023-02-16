المدية: ربط 615 عائلة بشبكة الغاز الطبيعي

أشرف اليوم جهيد موس والي ولاية المدية على وضع حيز الخدمة لمشروعي ربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 259 عائلة بكل من منطقتي الخماخمية ولعلالمة ببلدية ثلاثة الدوائر و 212 لعائلات قاطنة بفرقة منداس التابعة لبلدية سيدي نعمان، و144 عائلة بالغربية بعين بوسيف.

وتأتي العملية تزامنا مع الاحتفالات المخلدة لذكرى اليوم الوطني للشهيد التي كانت فرصة أيضا لوصع حيز الخدمة لمشروع صيانة الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم64 باقليم بلدية أولاد ابراهيم شرق الولاية والطريق الولائي رقم 89 على مسافة 8كلم.

وفي تصريح اعلامي اكد والي الولاية ان نسبة الرابط بالغاز الطبيعي بلغت اليوم 80 بالمائة بعدما كانت منذ سنتين لا تتعدى الـ60 بالمئة، وكشف أن الغلاف المالي المخصص لمشاريع الربط بشبكة الغاز هذه السنة قدر 3700 مليار سنتيم



