مجلة فرنسية تفضح المخزن

سلّطت المجلة الفرنسية " marian" في عددها الأسبوعي 16-23 فيفري، الضوء على نفوذ المغرب في أوروبا، وخاصة فرنسا وإسبانيا، التي قالت المجلة إن وزيرها الأول يأكل من يد المخزن.

وتحت عنوان "التجسس، اللوبي، التسلل، الشعب، القنب والهجرة: كيف للمغرب أن يحتجزنا" تطرقت المجلة إلى سقوط أعضاء في البرلمان الأوربي في مستنقع الفساد وكتب صاحب التحقيق أن البداية، كانت بخصوص الشكوك التي حامت حول فساد أعضاء في البرلمان الأوروبي وتورط منتخبين فيه، حيث تم توقيف أحدهم وايداعه الحبس بتهمة التأثير على قرارات البرلمان الأوروبي، هذا الأخير الذي تبنى قرارًا يدين "المخزن" لمساسه بحرية التعبير واعتداءاته على الصحفيين.

وتتوالى الفضائح، حسب المجلة الفرنسية، من برمجيات التجسس Pegasus، التي يستخدمها المغرب للتنصت على كبار المسؤولين الفرنسيين، بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى الابتزاز بالهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات، وفساد المسؤولين الأوربيين المنتخبين.

"ويمكن لأسماء كبار المسؤولين الفرنسيين أن تظهر على القائمة، فالمغرب يستخدم كل أساليبه"، يبرز تحقيق المجلة الأسبوعية.