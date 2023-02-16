مفاجأة جديدة في كأس الجزائر

يتواصل خروج الأندية الكبيرة من كأس الجمهورية بعدما التحق شباب قسنطينة بقائمة المغادرين، اليوم الخميس.

وفي مقابلة متأخرة عن الدور الـ16 انهزم صاحب المركز الثاني في البطولة أمام نادي بارادو، الذي لا يتواجد في أحسن أحواله هذا الموسم، بنتيجة هدفين دون مقابل على ملعب الدار البيضاء في العاصمة.

وكات المقابلات المتأخرة، التي أجريت يومي الثلاثاء والأربعاء، قد شهدت مفاجآت كبيرة بخروج جماعي لاصحاب الاختصاص في المنافسة، حيث غادرت مولودية الجزائر أمام نجم مقرة ثم التحق بها وفاق سطيف على يد شبيبة الساورة، كما تمكن اتحاد مغنية من الإطاحة باتحاد الجزائر.

في المقابل تمكن شباب بلوزداد من النجاة بشق الأنفس أمام مولودية العلمة بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

النتائج:

الثلاثاء:

-- الدور الـ32:

نجم مقرة - مولودية الجزائر 2-0

شباب بلوزداد - مولودية العلمة 3-2 (بعد الوقت الإضافي)

-- الدور الـ16:

شباب جيجل - اتحاد عنابة 2-0

وفاق سطيف - شبيبة الساورة 0-1 (بعد الوقت الإضافي)

الأربعاء:

الدور الـ32:

اتحاد مغنية - اتحاد الجزائر 2-2 بعد الوقت الإضافي (تأهل مغنية بضربات الترجيح 5-4)

الخميس:

الدور الـ 16:

نادي بارادو - شباب قسنطينة 2-0

مقابلة مؤجلة :

صفاء لخميس - شبيبة القبائل .