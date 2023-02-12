جامعة غليزان تنظم الملتقى الوطني الموسوم بمدرسة مازونة الفقهية

أشرف لكحل عياط عبد السلام والي غليزان على افتتاح الملتقى الوطني الموسوم بـ"مدرسة مازونة المنجز الفقهي والإنجاز الحضاري" بحضور الدكتور بوعبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،ومختلف السلطات العسكرية الأمنية،والمدنية وبمشاركة دكاترة وأساتذة جامعيين وطلبة.

وقد نظم هذا الملتقى مخبر الدراسات الاجتماعية،والأنثروبولوجية بجامعة غليزان،وبالشراكة،والتعاون مع المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة الجمهورية.

وقد تطرق المتدخلون في جلسة اليوم الأول إلى دور مازونة ومدرستها الفقهية في الإشعاع الحضاري،وحضور الفتاوى المازونية في مدونة النوازل التواتية ما بين القرنين 11و13 هجري، وكذا منزلة،وفضل علماء ومشاييخ،وفقهاء مازونة الفقهية الملكية عبر التاريخ،والتفكير في إعادة الدور الاستراتيجي والعلمي لهاته المدرسة العريقة، ونوازل الأوقاف المازونية،كما تم بالموازاة التطرق إلى واقع التصوف في منطقة حوض الشلف و مازونة أواخر العصر الوسيط من خلال كتاب مختصر ديباجة الافتهار في مناقب أولياء الله الأخيار لموسى بن عيسى المازوني.