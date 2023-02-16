أربعة ارهابيين يسلمون أنفسهم

سلّم، أمس الأربعاء، أربعة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وإن قزام، حسب ما أورد بيان لوزارة الدفاع، اليوم الخميس.

ووفق ذات المصدر فإن الأمر يتعلق بكل من "ملوكي عبد الرحمان" المكنى "عبد الرؤوف"، "ملوكي سيد محمد" المكنى "عبد الصمد" و"ملوكي الشريف" المكنى "عبد الناصر" ببرج باجي مختار، والمدعو "التوجي عمر" المكنى "علي" بإن قزام.

وأضاف البيان، أن الإرهابيين الذين كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل كان بحوزتهم أربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، قنبلتين يدويتين، اثنا عشر مخزن ذخيرة، ثلاثة حمالات مخازن وكمية من الذخيرة.