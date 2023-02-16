هذه قيمة دعم مادة الزيت في 2022

بلغت قيمة دعم الدولة لزيت المائدة 108 مليار دج خلال الأشهر الـ11 الأولى للعام الماضي 2022، أي قرابة ضعف المبلغ المسجل في كامل سنة 2021، حسبما أفاد به، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.

وأوضح رزيق خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي أن هذا "الرقم الكبير جدا يبين حجم تدخل الدولة والفارق الذي تتحمله لإبقاء الأسعار في متناول المواطنين". ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير فإن قيمة الدعم الذي قدمته الدولة للحفاظ على استقرار أسعار زيت المائدة انتقلت من 852 مليون دج في 2019 إلى 3.205 مليار دج في 2020 ثم 57 مليار دج في 2021 قبل أن تصل إلى 108 مليار دج في الأشهر الـ11 الأولى لـ 2022.

ويرجع هذا المنحى التصاعدي إلى تداعيات جائحة كورونا التي أثرت عالميا على حركة السلع وأسعار المواد الغذائية ومن بينها الزيت الخام للصوجا، حسب الشروح التي قدمها رزيق في معرض رده على سؤال النائب علي مونسي (كتلة الأحرار) حول التدابير المتخذة لضمان تموين السوق بالمواد الأساسية خاصة مادتي الزيت والسكر.