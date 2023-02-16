تيسمسيلت: الأمن يضع حدا لنشاط شبكة إجرامية

وضعت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيسمسيلت في عملية نوعية حدا لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بإقليم ولاية تيسمسيلت متكونة من أربعة أشخاص.

أفاد بيان أمن الولاية أنه تم استغلال معلومات مؤكدة تفيد بوجود نشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات، أين تم وضع خطة محكمة مكنت من الإطاحة بأفراد الشبكة، حيث تم توقيف أربعة أشخاص مع ضبط ما يعادل 1.100 كلغ من المخدرات الكيف المعالج عبارة عن صفائح مع حجز مركبتين تستعمل في نقل وترويج المخدرات.

وأضاف ذات البيان أن العملية تمت بالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني لبرج بونعامة حيث تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورطين وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بونعامة .