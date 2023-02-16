النقل بالسكك الحديدية: بلجود يتحدث عن مشاريع التوسعة نحو الجنوب

أكد وزير النقل، كمال بلجود، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، الشروع في التحضير العملي لإطلاق مشاريع توسعة شبكة خطوط السكة الحديدية من الشمال إلى الجنوب.

وأوضح بلجود، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن "مصالح دائرته الوزارية وفور تلقيها لتعليمات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، باشرت في اتخاذ إجراءات عملية تجسيد مشاريع السكة الحديدية عبر كامل التراب الوطني ومنها مشاريع التي تعبر على ولايات الجنوب على غرار ورقلة".

ويعتبر "إنجاز هذه المشاريع الهامة من بين الأولويات المسجلة للسنة الجارية" بالنسبة لقطاع النقل، حسبما أكده الوزير. وفي هذا الإطار، كشف بلجود أن خط السكة الحديدية بولاية غرداية، الممتد على مسافة 170 كم، يوجد حاليا في مرحلة دراسة الجدوى، مبرزا أنه يشكل جزء من حلقة السكة الحديدية الجنوبية-الشرقية التي تنطلق من محطة متليلي إلى غاية محطة ورقلة، وتمتد إلى خارج القطب النفطي بحاسي مسعود.

وبخصوص خط ورقلة-حاسي مسعود على مسافة 85 كم، أوضح الوزير أن مرحلة دراسة الجدوى والمسح الطبوغرافي والتحقيق الجيوتقني "قاربت على الانتهاء" وان المشروع في المرحلة الأخيرة والمتمثلة في إعداد التقرير النهائي. وفيما يتعلق بمشروع خط تقرت-حاسي مسعود بطول 150 كم، الذي يعد تكملة لخط قسنطينة-تقرت، فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال 62 بالمائة، حسب الوزير الذي أشار إلى الأهمية الاقتصادية الكبرى لهذا المشروع حيث يربط القطب النفطي بالموانئ المتواجدة بالشمال الشرقي للبلاد، بالإضافة إلى كونه خطا مختلطا بين نقل المسافرين والبضائع.

ولفت في نفس السياق إلى أن الشركات المنجزة لهذا المشروع واجهت العديد من الصعوبات التي أثرت على وتيرة الأشغال. وذكر الوزير بأنه تم في إطار الخط شمال-جنوب، انجاز شطر سيفتتح خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية على طول 250 كم بين بوغزول والأغواط، على أن يشرع لاحقا في إنجاز خط آخر نحو بشار.