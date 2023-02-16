أمن ولاية تلمسان يفكك شبكة إجرامية

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس بالتنسيق مع فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط عبر إقليم ولاية تلمسان مختصة في سرقة المركبات بجميع وثائقها عن طريق استعمال مفاتيح مصطنعة.

وأفضت التحريات الميدانية وكذا استغلال الإمكانيات التقنية وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان إلى توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم في العقد الثالث من العمر، أثنين منهما مسبوقين قضائيا مع استرجاع 06 مركبات نفعية محل سرقة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم عن قضية "تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب أفعال السرقة المتعددة للمركبات في حالة توقف المقترنة بظروف تعدد الجناة، الليل، في الطريق العمومي، باستعمال مفاتيح مصطنعة إخفاء أشياء مسروقة، المشاركة وعدم الإبلاغ عن الجريمة " قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.