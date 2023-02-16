البيض:حجز مؤثرات عقلية وتوقيف ثلاثة أشخاص

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض من حجز 06 كبسولات من المؤثرات العقلية أجنبية الصنع، ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 16 ألف دج، وتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و31 سنة.

وتعود حيثيات القضية إثر قيام عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بدوريات على مستوى قطاع الاختصاص، أين لفت انتباههم شخص يقوم ببيع وترويج وترويج المؤثرات العقلية ليتم توقيفه رفقة شريكه في حالة تلبس بعد إخضاعهما لعملية التلمس الجسدي، حيث تم حجز 06 كبسولات من المؤثرات العقلية أجنبية الصنع ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 16 ألف دج، ليتم تحويلهما إلى مقر المصلحة وفتح تحقيق في القضية الذي أفضت نتائجه عن توقيف المشتبه فيه الثالث البالغ من العمر 24 سنة.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة البيض، حيث صدر ضد المشتبه فيه الرئيسي حكم بسنة حبس نافذة مع الإيداع بالمؤسسة العقابية وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج. أما المشتبه فيه الثاني صدر حكم ضده بستة أشهر حبس نافذة دون إيداع مع غرامة مالية قدرها 20 ألف دج، في حين استفاد المشتبه فيه الأخير من البراءة.