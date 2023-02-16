انتخاب القاضية بن صاولة لعضوية المحكمة الإفريقية

انتخب اليوم المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته الـ42 التي تجري أشغالها بمقر المنظمة القارية بأديس ابابا، مرشحة الجزائر، القاضية بن صاولة شفيقة، لعضوية المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في إطار عهدة ثانية مدتها ست سنوات 2024-2030.

ووفق بيان وزارة الخارجية فإن انتخاب الدكتورة بن صاولة شفيقة يأتي بعد أن تقدمت الجزائر بترشيحها لعهدة ثانية بصفتها قاضية في المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب، وفي ختام عملية الانتخاب، تحصلت مرشحة الجزائر على أغلبية 38 صوتاً من أصل 41 دولة مصوتة.

وأضاف البيان " هذا ما يعكس التقدير الكبير الذي تحظى به الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان والشعوب على الصعيد القاري، وكذا جهودها المتواصلة لإعلاء القيم والمبادئ المكرسة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي بما يخدم مصالح وشعوب القارة".

للتذكير تتألف المحكمة من أحد عشر قاضياً من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي يتم انتخابهم من قبل المجلس التنفيذي المكون من وزراء الخارجية.