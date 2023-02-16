برج بوعريريج: تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الترويج والمتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة، تتكون من 08 أشخاص من بينهم 03 نساء، وحجز صفيحة من الكيف المعالج وأقراص مهلوسة.

العملية جاءت اثر استغلال معلومات حول نشاط العصابة وتم وضع خطة محكمة للإطاحة بعناصر الشبكة انتهت بتوقيف 04 منهم على متن مركبة عثر بداخلها على صفيحة من الكيف المعالج بوزن 100 غ و59 قرص مهلوس مخبأة بإحكام.

مواصلة للتحقيق تم التوصل إلى هوية ومكان باقي عناصر الشبكة ليتم توقيف 04 آخرين.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا مساء الخميس أين أودع 06 منهم الحبس وتسليم البقية استدعاءات مباشرة.