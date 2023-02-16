العثور على جثة لجزائرية مقطعة إلى أشلاء في باريس

تم العثور اليوم على جثة لسيدة جزائرية تدعى آسيا، وأم لثلاثة أطفال مقطعة إلى أشلاء بغابة بباريس العاصمة الفرنسية.

وقد كشفت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أن أحد أبنائها قد نشر الأسبوع الماضي نداء بشأن اختفاء والدته مند الثلاثاء 31 جانفي 2023، فيما راح والده ينتظر حتى 7 فيفري من أجل التبليغ عن اختفاء زوجته.

وقد باشرت الشرطة الفرنسية المختصة في الجريمة بالتحقيق قامت بالتنقل لبيت الضحية، أين عثرت على بقع بقايا دم، فقامت باستدعاء زوجها والاستماع لأقواله بسبب عدم التبليغ لمدة أسبوع كامل في انتظار نتائج التحقيقات.