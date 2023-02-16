تجديد عضوية الجزائر في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

‏‎انتخب اليوم المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي في دورته الـ42 التي تجري أشغالها بمقر المنظمة القارية بأديس ابابا، مرشحة الجزائر، القاضية بن صاولة شفيقة، لعضوية المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في إطار عهدة ثانية مدتها ست سنوات 2024-2030.

ويأتي انتخاب الدكتورة بن صاولة شفيقة بعد أن تقدمت الجزائر بترشيحها لعهدة ثانية بصفتها قاضية في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية "في ختام عملية الانتخاب، تحصلت مرشحة الجزائر على أغلبية 38 صوتاً من أصل 41 دولة مصوتة، وهو ما يعكس التقدير الكبير الذي تحظى به الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون في مجال حماية وترقية حقوق الانسان والشعوب على الصعيد القاري، وكذا جهودها المتواصلة لإعلاء القيم والمبادئ المكرسة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي بما يخدم مصالح وشعوب القارة". للتذكير تتألف المحكمة من احدى عشر قاضياً من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي يتم انتخابهم من قبل المجلس التنفيذي المكون من وزراء الخارجية .