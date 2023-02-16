سوناطراك تفتح مناصب شغل في ولايتين

أعلن مجمع سوناطراك، عن عرض تشغيل للوكالة الوطنية للتشغيل في مختلف الاختصاصات بولايتي أدرار وتيميمون لسد احتياجات الشركة من التشغيل بمنشآتها الإنتاجية.

وأوضح بيان للمجمع عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك" اليوم الجمعة، أنه في إطار تنفيذ مخطط التوظيف لسنة 2023، أعلنت سوناطراك عن تقديم عرض تشغيل للوكالة الوطنية للتشغيل في مختلف الاختصاصات يوم 12 فيفري 2023، وهذا بولايتي أدرار و تيميمون.

كما يخص هذا العرض الشباب القاطنين بذات الولايتين ويهدف لسد احتياجات الشركة من التشغيل بمنشآتها الإنتاجية في المناطق المعنية حيث يتضمن العرض الأول بولاية أدرار 108 منصب عمل في حين يخص العرض الثاني بولاية تيميمون 366 منصب عمل.

سوناطراك تجدد التزامها بضمان مبدأ الشفافية في عمليات التوظيف وتعمل على تحقيق تكافؤ الفرص في كل مسابقات التشغيل التي تنظمها من أجل استقطاب الكفاءات المؤهلة.