Les services météorologiques prévoient de fortes pluies dans le sud-ouest du pays, précisant dans un BMS que les précipitations qui varieront de 20 à 50mm concerneront les wilayas de Tindouf et Beni Abbès jusqu’à 18h.

Le bulletin indique également que des vents de sable souffleront sur les wilayas de Timimoun, In Guzzam, Tindouf, In Salah et El Ménéa jusqu’à 18h.