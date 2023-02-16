أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متجهة لتكبد خسائر أسبوعية، إذ أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية لزيادة القلق حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سياسة التشديد النقدي لكبح التضخم، مما قد يؤثر على طلب الوقود حتى مع نمو مخزونات الخام.

وبحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، بما يعادل 1.05 بالمائة، إلى 84.25 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 96 سنتا، بما يعادل 1.21 بالمائة، أيضا، إلى 77.54 دولار. ويتجه الخامان لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 2 بالمائة.

وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 0.7 بالمائة، في كانون الثاني، بعد انخفاضه 0.2 بالمائة، في ديسمبر. في غضون ذلك، تراجعت طلبات الحصول على إعانة البطالة بشكل غير متوقع إلى 194 ألفا، مقابل توقع 200 ألف طلب في استطلاع أجرته "رويترز".